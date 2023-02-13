رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية يلتقي رئيس دائرة شؤون اللاجئين

وطن: التقى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم ظهر اليوم الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي لمناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الرقابة على اعمال دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية والمكتب التنفيذي داخل الوطن، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين/ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء التدقيق تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتأتي هذه التعليمات لتؤكد حرص الرئيس على بناء مؤسسات الدولة بشكل سليم ودعمه لديوان الرقابة وثقته العالية بأعماله والتي تهدف الى بناء مؤسسات وطنية ذات مهنيه عالية.

وقد ثمن رئيس الديوان مبادرة دائرة شؤون اللاجئين طلبها اجراء التدقيق على الدائرة واللجان الشعبية، كما تم بحث سبل التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء من طرف الديوان نائب رئيس الديوان امل فرج ومدير عام الديوان جفال جفال ومن جانب دائرة شؤون اللاجئين هاني الرشدي مستشار رئيس الدائرة و محمد عليان مدير عام المخيمات وعلي صوافطة مدير عام الدائرة المالية وشوكت اغريب مدير عام الموارد البشرية.