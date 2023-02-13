إصابة عنصر من شرطة الاحتلال بنيران صديقة خلال اطلاق النار على فتى

وطن: : أصيب عنصر من شرطة الاحتلال بنيران صديقة، مساء اليوم الإثنين، خلال إطلاق نار على فتىً فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن، عند حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس.

وقالت مصادر محلية إن فتىً فلسطينياً سحب سكيناً في محاولة لتنفيذ عملية طعن، أثناء تفتيش حافلة عند حاجز شعفاط، ما أدى لإطلاق النار عليه؛ إلا أن عنصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي أصيب بها.

وأفادت صحيفة اسرائيلية، أن إصابة الجندي خطيرة جدًا، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز شعفاط، وسط تعزيزات مكثفة عقب العملية.