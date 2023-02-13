وفد من محافظة جنين يزور الجامعة العربية الأمريكية

وطن: قام وفد من محافظة جنين بزيارة للجامعة العربية الأمريكية، للتعرف على المجمع الطبي التأهيلي الجامعي في الجامعة، وكان في استقبالهم، كلا من عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتور محمد عمرو، ونائبه الدكتور محمد الجمل، ورؤساء الأقسام، في الكلية، والمرشدة الاجتماعية في الجامعة الدكتورة ليلى حرز الله.

وضم الوفد الضيف، مساعد محافظ جنين جهاد الطاهر، ومدير العلاقات العامة في المحافظة سناء البدوي، ومسؤول اللجنة الاجتماعية عبير جرار، والموظفة في المحافظة سوسن محاجنة.

في بداية اللقاء رحب، عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتور عمرو بالوفد الضيف، وقدم شرحا مفصلا عن المجمع الطبي التأهيلي الجامعي، الذي افتتح العام الماضي، مشيرا إلى أن المجمع يقدم العديد من الخدمات الطبية والصحية والتأهيلية، بأقسام وتخصصات مختلفة، حيث يشرف على المرضى من المجتمع المحلي، مختصون وخبراء، موضحا أن محافظة جنين بشكل خاص والمحافظات الشمالية في الضفة بحاجة إلى مجمع طبي تأهيلي يقدم خدماته إلى الجمهور الفلسطيني.

وأضاف، أن افتتاح هذا المجمع الطبي كان ضروريا لعدة أسباب، أبرزها، أن من يشرف على المجمع مختصين يحملون شهادات علمية مختلفة، وتحت إدارة مؤسسة أكاديمية، بالإضافة إلى توفير معاناة السفر والتكاليف المالية على المرضى الذين يتوجهون إلى وسط الضفة وجنوبها ، كما أن المجمع يدرب فيه طلبة الجامعة من الكليات الطبية والصحية حيث يتخرج الطالب من الجامعة مؤهلا وجاهزا للانخراط في سوق العمل، مشيرا إلى أن الأقسام المختلفة في المجمع الطبي تحتوي على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة حسب المواصفات الدولية، وأن المجمع يقوم الآن بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا على جهوزية المجمع الطبي في استقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية والتأهيلية لهم.

بدوره، أعرب مساعد محافظ جنين جهاد الطاهر عن فخره بالجامعة العربية الأمريكية وما تقدمه من خدمات علمية وطبية وصحية للمجتمع المحلي، وخاصة وجود مجمع طبي تأهيلي يقدم العديد من الخدمات للجمهور الفلسطيني، مؤكدا أن الجامعة أصبحت معلما أكاديميا مهما في محافظة جنين، مشيرا إلى أن المحافظة فيها من الحالات المرضية التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات.

من جهتها، نقلت مدير العلاقات العامة في محافظة جنين سناء البدوي، تحيات محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، وأكدت على أهمية وجود مجمع طبي في محافظة جنين، متمنية التوفيق والتطور والوصول إلى العالمية.

وقدم رؤساء الأقسام في كلية العلوم الطبية المساندة شرحا مفصلا عن الأقسام الموجودة في الكلية، سواء مصنع الأطراف الصناعية ومركز النطق والسمع والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الأقسام في الكلية.

وختمت الزيارة، بجولة ميدانية قام بها الوفد الضيف في المجمع الطبي التأهيلي الجامعي والتعرف أكثر عن أقسامه.