البنك العربي يطلق "ريفلكت" بالتعاون مع مجموعة الاتصالات

وطن: أطلق البنك العربي بالتعاون مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية "ريفلكت" أول Neo بنك في فلسطين، ضمن ترخيصه القائم من سلطة النقد الفلسطينية، والذي يقدم مفهوماً مبتكراً لمنصة رقمية مصرفية ذكية وشخصية صُممت خصيصاً لتوفير تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة من خلال الهواتف الذكية.

ويشكل "ريفلكت" إضافةً نوعيةً جديدة ضمن خطط البنك العربي الرامية لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة وبسيطة لمختلف الشرائح تنسجم مع أسلوب حياتهم وتواكب التطور المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وتم الإعلان رسمياً عن إطلاق "ريفلكت" بحضور الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات، وشكري بشارة وزير المالية، وخالد العسيلي وزير الاقتصاد وصبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ورندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، وبشار مصري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات، وعبد المجيد ملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وجمال حوراني مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية، ووسائل الاعلام.

وأشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن إطلاق البنك العربي لـ"ريفلكت" كأول Neo بنك في فلسطين يشكل بداية تعاون استراتيجي مميز بين البنك العربي وشركة جوال بهدف تقديم كل ما هو جديد ومميز للسوق الفلسطيني على صعيد الخدمات البنكية الرقمية.

وأكد المصري على أهمية السوق الفلسطيني والتركيز على مواصلة بناء الشراكات التي تعزز من مسيرة الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني وتساهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالخير والرفاه على الجميع، أفراداً ومؤسسات من مختلف الفئات والقطاعات.

وأعرب محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد بشأن التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية في فلسطين، والمتمثل بالتحالف الاستراتيجي بين البنك العربي/ فلسطين والشركة الوطنية للدفع الالكتروني (Jawwal pay) وشركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية Jawwal بغرض تقديم خدمات ومنتجات مصرفية رقمية للمستخدمين من خلال "ريفلكت" الأمر الذي يساعد في تعزيز الشمول المالي في فلسطين وتعزيز قاعدة المعتمدين الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية.

وأضاف المحافظ أن إطلاق "ريفلكت" يأتي بما ينسجم مع استراتيجيات سلطة النقد بالسماح للمصارف المرخصة بالتحول رقمياً دون الحاجة لترخيص مستقل، وذلك في إطار سعي سلطة النقد لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والرقمنة وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى السعي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ودعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا المالية في فلسطين وخاصة الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل، متمنيا أن يساهم "ريفلكت" في تطوير الخدمات المالية الرقمية في فلسطين وبما يتوافق مع استراتيجيات سلطة النقد ويلبي احتياجات العملاء في الاستفادة من الخدمات المالية المبتكرة وبتكاليف مقبولة.

بدوره، بارك د. اسحق سدر وزير الاتصالات، هذا الانجاز مشيراً الى إسهامه في تحقيق طموحات التحول الرقمي لدولة فلسطين، ومؤكداً أن استراتيجيات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم من خلال عملها تحقيق التحول الرقمي الشامل على المستويات كافة، خاصة في القطاع الاقتصادي والمعاملات المالية والمصرفية، من خلال خطةٍ طويلة الامد ستتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل سهولة.

وأشار إلى أن انتشار الخدمات المصرفية الرقمية يدفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى تعزيز الجهود في بناء بنيةٍ تحتية سليمة، وتعزيز الاتصال بشبكات الانترنت ذات النطاق العريض، فهذه الخدمات تعتمد بشكل أساسي على توفر خدمة الانترنت، حيث تحرز دولة فلسطين تقدما في هذا القطاع، بسبب منح رخصٍ لشبكات الانترنت عبر الألياف الضوئية.

وحول رؤية البنك العربي واستراتيجيته المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانته الرائدة على صعيد الساحة المصرفية، محلياً وإقليمياً أكدّت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن إطلاق "ريفلكت"، أول Neo بنك في فلسطين يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي للبنك العربي وهو يعكس مدى اهتمام البنك العربي بالسوق الفلسطيني والتزامه الراسخ بتعزيز تواجده فيه من خلال تقديم أحدث الخدمات للمعتمدين من مختلف الفئات والقطاعات بما يساهم في تقدم ونمو القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأشارت الصادق إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي بين البنك العربي وجوال يجسد هذا الالتزام في إطار العمل مع المؤسسات الرائدة من القطاعات المختلفة وإيجاد آليات تكامل في تقديم الخدمات تضع مصلحة المعتمدين في رأس أولوياتها ليعود بالنفع عليهم من خلال توفير حلول مالية رقمية شاملة ومتكاملة ذات موثوقية عالية تصل لكافة أفراد المجتمع.

وبينت أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في توسيع قاعدة الاشتمال المالي وتعزيز الجهود الوطنية الهادفة لبناء اقتصاد رقمي قوي ومتطور ومستدام، في إطار تكاملي مع استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية.

وهنأ السيد عبد المجيد ملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات بإطلاق أول Neo بنك في فلسطين، مؤكداً إنّ مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبشراكتها مع البنك العربي لن تكتفي بتقديمِ كل ما هو جديد للمشتركين ؛ بل ستتكامل مع استراتيجية سلطة النقد ووزارة الاتصالات ورؤية البنك العربي؛ لتطبيق ونشر ثقافة التحول الرقمي، والتوعية حول الخدمات الرقمية المالية واثرِها على الفرد وعلى الاقتصاد الكلي، مسخرةً قاعدة مشتركيها و معارضها وموزعيها المنتشرة بكل بقاع الوطن، وبالشراكة مع كافة الوسائل الإعلامية.

وأضاف ملحم، "إن التحول الرقمي، أساسي في فلسطين وهامّ لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك دوراً أساسياً يقعُ على عاتقنا ويتمثل بتعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافتهِ وتوفير كل ما يلزم لإنجاحها؛ لذلك وفرنا البُنـى التحتية اللازمة له على صعيد الثابت والجوال ونعملُ على تطويرها واستثمار أحدث التقنيات ِ فيها".

تجدر الإشارة إلى أنّ "ريفلكت" يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات البنكية الرقمية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمعتمدين بما في ذلك: فتح الحساب رقمياً من خلال الهاتف الذكي، حساب آيبان ، بطاقة دفع (رقمية وبلاستيكية)، الدفع عن طريق الرمز التعريفي QR Code ، السحب والإيداع النقدي عن طريق صرافات البنك العربي، حلول التوفير، برنامج ولاء ومكافآت مميز، شبكة مشتركة واسعة من المتاجر التي تقبل الدفع بالـ QR Code والتي سيقدم "ريفلكت" من خلالها عروض وخصومات، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي سيتم إطلاقها لاحقا والتي تشمل: البطاقة الائتمانية البلاتينية، خدمة Apple Pay ،حساب راتب، القرض الفوري الرقمي، الحوالات الدولية، وخدمة "إشترِ الآن وادفع لاحقاً" عبر شبكة واسعة من المتاجر بالتعاون مع البنك العربي وجوال.

ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها "ريفلكت" من خلال تحميل التطبيق عبر متاجر التطبيقات Apple Store و Google Play و Huawei app gallery ، علماً بأنه لا يشترط لمستخدمي "ريفلكت" أن يكونوا من معتمدي البنك العربي.