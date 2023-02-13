البنك الإسلامي الفلسطيني وشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي يوقعان اتفاقية تعاون

وطن: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني وشركة الزيتونة للتمويل الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك.

ووقع الاتفاقية مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي ومدير عام شركة الزيتونة السيد جمال عودة وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في مدينة رام الله وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزيتونة عبد الناصر مطر ومساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للعمليات المصرفية حاتم عرينات ومدير منطقة الوسط عبد الله مساعيد وعدد من مدراء الدوائر من كلا الجانبين.

وقال السعدي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في فلسطين لما لذلك من أهمية في تطوير الصناعة المالية الإسلامية والمضي نحو المزيد من الازدهار والتطور في هذا القطاع.

وأضاف السعدي: " كادر البنك الإسلامي الفلسطيني يتمتع بخبرات كبيرة وإمكانيات فنية ومهنية متميزة في مجال العمل المصرفي الإسلامي وتقديم المنتجات الإسلامية المتنوعة والمتطورة إلى جانب خبراتٍ مشهود لها في مجال تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير الحوكمة، ونحن دائماً على استعداد للإفادة من هذه الكفاءات والخبرات والقدرات".

وأكد السعدي على أن القطاع المالي والمصرفي الإسلامي من القطاعات الواعدة ويشهد إقبالاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة بفعل تطور طبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات هذا القطاع.

من جانبه قال عودة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع البنك الاسلامي الفلسطيني بهدف ترسيخ ثقافة العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين وإضفاء روح التعاون والتكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية والاستفادة فيما بينها لتلبية كافة الشرائح والفئات التي تستهدف الصيرفة الاسلامية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية وتعزيز مبادئ ومعايير الحكم السليم والممارسات الفضلى.

وأضاف عودة أن البنك الاسلامي الفلسطيني يعتبر منبراً مصرفياً في فلسطين وأكبر شبكة مصرفية إسلامية والتعاون معه والاستفادة من خبراته سيكون له أثر إيجابي على انطلاقة الزيتونة وتمكينها من اختراق السوق وإرساء قواعد العمل المؤسسي السليم وتحقيق أهدافها التنموية.

وتتمحور رسالة مؤسسة الزيتونة في تقديم برامج تمويل متطورة ومتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة تلبي كافة الاحتياجات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والرياديين والمرأة والشباب لتمكينهم من تحقيق مشاريعهم وطموحاتهم وتوفير فرص العمل لهم واخراجهم من ضائقة الفقر والعوز.

ويسعى البنك الإسلامي الفلسطيني لتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والدولي وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات وبما يسهم في تطوير الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية وابتكار خدمات ومنتجات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم وذلك انسجاماً مع رسالته بالتميّز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والعمل من أجل تحقيق الشراكة المستدامة مع أصحاب العلاقة والمجتمع.