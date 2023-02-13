محكمة بداية جنين تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة 15 سنة لمدان بتهمة الشروع بالقتل العمد

وطن: أصدرت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي احمد حنون وعضوية القاضي مها عبد العال والقاضي مؤنس أبو زينة حكماً بإدانة المتهم (م،ع) عن التهمة الأولى وهي الشروع بالقتل العمد سنداً لأحكام المادة 328/1 و 70من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مدة 15 سنة، وعن التهمة الثانية وهي الاغتصاب سندا للمادة 292 بدلالة المادة 300 من ذات قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة مدة 15 سنة

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ سعيد كلش وذلك بعد أن قامت نيابة جنين بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.