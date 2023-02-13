خلال استقباله وفداً من "كهرباء القدس".. جهاز الاستخبارات العسكرية يضع كل امكانياته في خدمة الشركة وطواقمها ويؤكد على الدور الوطني الهام الذي تلعبه

وطن: اجتمع رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني اللواء زكريا مصلح في مكتبه في المقر العام للجهاز اليوم في مدينة رام الله وفداً من شركة كهرباء محافظة القدس.

واستقبل كل من رئيس الجهاز اللواء زكريا مصلح ومدير العمليات المركزية العميد ركن كمال حمايل وفد الشركة المقدسية الذي تمثل برئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام المهندس هشام العمري و نائب المدير العام المهندس محمد زيدان ومسؤول العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول فراس جبران.

واطلع المهندس هشام العمري قيادة الجهاز على الاعتداءات التي تتعرض لها مباني الشركة وموظفيها وسرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي والتعدي على الشبكة , والعقبات التي تمر بها الشركة المقدسية وادارتها في ظل وجودها في مناطق تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وظروف العمل الصعبة لكافة عمال وموظفي هذه الشركة.

ومن جانبه رحب اللواء مصلح بهذه الزيارة المهمة لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهاز ومؤسساتنا الوطنية في مدينة القدس وأكد على استعداده التام لمساندة طواقم الشركة وحمايتهم ودعم الشركة المقدسية لدورها المهم والفاعل في تقديم الخدمات الحيوية المهمة للمواطنين وتزويدهم بالتيار الكهربائي في مختلف مناطق الامتياز على مدى 109 أعوام , ودعم صمود الشركة ووجودها المهم في مدينة القدس والتي تعتبر من اهم المؤسسات الوطنية.