محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشيخ خضر عدنان

وطن: مددت محكمة الاحتلال في "سالم"، اليوم الاثنين، اعتقال الشيخ خضر عدنان، حتى يوم الأحد المقبل.

ويواصل الشيخ عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة/جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ9 على التوالي رفضًا لاعتقاله، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.