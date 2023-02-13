أزمة بين نقابة الاطباء وشركات التأمين والمرضى يعلقون وسط هذا النزاع

وطن: انفجرت خلال الايام الماضية ازمة بين نقابة الاطباء وشركات التأمين، حيث وجد المرضى "المؤَمنين" انفسهم وسط هذا النزاع.

وأكد عدد من المواطنين المرضى (ممن يملكون تأمينا صحيا خاصاً) ان بعض الأطباء رفضوا (خلال الأيام الماضية) التعامل بالتأمين الصحي واجبروهم على دفع بدل كشفيات، فيما أعلن أطباء آخرون أنهم لا يستقبلون مرضى من حملة بطاقات التأمين (المعتمد لديهم) ترجمة لقرار النقابة بوقف التعامل مع شركات التأمين.

ودعا الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، نقابة الاطباء الى التراجع عن قرارها "أحادي الجانب" الذي اتخذته بوقف التعامل مع متلقي الخدمة وربط ذلك بزيادة كشفيات الاطباء العامين والأخصائيين بنحو 50%.



وقال الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيان وصل وطن نسخة عنه، بانه فوجئ بدعوة نقابة الاطباء عبر بيان لها بزيادة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، ودعوتهم لعدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات، مؤكدا التزامه (الاتحاد) بمذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء عام 2018 بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والخاص.



من جانبه قال عضو مجلس نقابة الأطباء د. رمزي أبو يمن، في حديث لوطن ردا على ما جاء في بيان اتحاد شركات التامين، بان هناك اتفاقا من 2018 مع شركات التأمين على تسعيرة محددة والتزامات محددة، ولكن "منذ أكثر من عام ونحن نفاوض شركات التأمين على تطبيق تسعيرة النقابة المعترف بها في الاردن وفلسطين".

وأضاف "شركات التأمين ترفض الالتزام بتسعيرة النقابة"، وهي "تعطي الفُتات للاطباء وبعض الشركات تحاسبهم بعد عام مثلا، وبعد 6 شهور".

وأوضح أبو يمن "وضعنا حداً أدني واعلى على الطبيب ان يلتزم به في عيادته الخاصة ومع شركات التأمين، وهذا هو المطلوب". وهذا "يطبق على الاطباء في العيادات الصحية والمشافي والمراكز الطبية لانه يمس مصلحة الطبيب".

واشار الى ان النقابة بصدد اصدار بيان توضيحي ترد من خلاله على ما ورد في بيان اتحاد شركات التامين.

وأشار الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيانه انه تواصل مع نقابة الأطباء واجتمع مع مجلسها "إلا أنهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة، ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018".



وأكدت شركات التأمين "التزامها التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها، بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين". كما جاء في بيان الاتحاد.

وقالت إنه "بإمكان المشتركين (حملة بطاقات التأمين الصحي) الذين يتم رفض معالجتهم من قبل أنظمة التأمين الصحي ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج".

وأشارت الى ان "الوضع الاقتصادي السياسي والعام في فلسطين لا يحتمل إصرار نقابة الأطباء على رفع تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والاخصائيين"، وان اوضاع المواطنين لا تحتمل زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي ستنعكس سلباً عليهم من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحملهم أعباءً مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في فلسطين.

وجدد اتحاد شركات التأمين تمسكه بالاتفاق المبرم مع نقابة الاطباء بتاريخ 06/12/2018م ودعت نقابة الأطباء للعدول عن قرارها "المجحف والاحادي الجانب والعودة إلى طاولة الحوار" لافتة الى أن "المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني".