الاحتلال يعتقل فتى من أريحا ومواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، فتى وداهمت منزلا في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا مخيم عين السلطان في أريحا، واعتقلت الفتى شاهر جهاد إبراهيم أبو شرار (16 عاما)، كما تم تفتيش وتخريب منزل لعائلة المواطن محمد الكالوني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سامي القزقي، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في بلدة دورا جنوب الخليل.

من جهته، قال رئيس مجلس قروي التوانة بمسافر يطا محمد ربعي، إن قوات الاحتلال اعتقلت اسماعيل محمد جبر العمور (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في القرية.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

المصدر: (وفا)