الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عبد الجبار جرار للمرة الرابعة

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للأسير عبد الجبار محمد جرار (57 عاما) من مدينة جنين، للمرة الرابعة على التوالي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير جرار لأربعة أشهر، قبل يوم واحد من الإفراج عنه.

وأضاف أن الأسير جرار اعتُقل بتاريخ 12/2/2022، بعد الإفراج عنه بـ83 يوما من اعتقال سابق أمضى خلاله عاما كاملا في الاعتقال الإداري، كما أنه أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.