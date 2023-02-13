مستوطنون يحطمون 3 مركبات وجرارا زراعيا ووحدة طاقة شمسية في ترمسعيا

وطن: حطّم مستوطنون، اليوم الاثنين، ثلاث مركبات وجرارا زراعيا، ووحدة طاقة شمسية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، إن نحو 10 مستوطنين تسللوا من البؤر الاستيطانية المقاومة على الجبال المحيطة بالبلدة، نحو منزل عائلة المواطن عبد الله شطرية، وألقوا الحجارة على المركبات المتوقفة أمام المنزل، كما كسروا وحدة الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها العائلة في الحصول على التيار الكهربائي.

وأوضح أن المنزل شيد منذ عام 1971، ويقع على بعد عدة أمتار قليلة من مستوطنة "شيلو" المقاومة على أراضي المواطنين منذ عام 1976، ويقع في سهل البلدة الذي يشهد مواجهات دائمة مع المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي يتعرض له المنزل، حيث تعرض لهجوم مماثل في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر العام الماضي.

المصدر: (وفا)