عصابة تحتال على وزارة جيش الاحتلال بمليار شيكل

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الاثنين العشرات من المشتبهين بالتعاون مع منظمة إجرامية والاحتيال على مناقصات في وزارة الجيش الاسرائيلي قدرها مليار شيكل.

ووفقا لشرطة الاحتلال فإنه وبعد تحقيقات اجرتها الشرطة و"الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - -لاهف 433" التابعة لها تم، اليوم، القبض على العشرات من المشتبه بهم في إدارة عصابة بالتعاون مع منظمة إجرامية، حيث يشتبه بأنهم قاموا بجرائم احتيال تصل إلى مليار شيكل من خلال مناقصات في وزارة الجيش.

وكان من بين المعتقلين أحد قادة التنظيم الإجرامي وموظفين في وزارة الأمن والجيش. كما تم إلقاء القبض على مقاولين ومحامين وموظفين وعاملين في قسم الهندسة والبناء بوزارة الأمن، للاشتباه بارتكابهم جرائم الحصول وتقديم الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، والتآمر الجنائي وجرائم غسل الأموال.

وتبين أن العصابة كانت تعمل بطريقة أن يكون لأحد المقاولين المشتبه بهم السيطرة الكاملة على كل الشركات التي يتم تسجيلها في المناقصات، ويهدف التسجيل الوهمي إلى تقديم تمثيل كاذب إلى وزارة الأمن والتأثير على الفوز كما لو كانت شركات مختلفة تتنافس في المناقصة، في حين أن المشتبه به هو الذي يقف وراء كل تلك الشركات.

ووفقًا للشبهات، فإن العصابة كانت عضوا في شركات عالية التصنيف فازت بالمناقصات ومقابل نسبة من الأرباح، تتحمل المسؤولية الكاملة على تنفيذ المناقصة دون مشاركة الشركة الفائزة، كل ذلك دون علم/ أو موافقة وزارة الأمن وخلافا للشروط.

وخلال عمليات تفتيش في منازل ومكاتب المشتبه بهم، تم الحجز على الكثير من الممتلكات، بما في ذلك السيارات الفاخرة والساعات الفاخرة والكثير من النقود والوثائق وغيرها.

(المصدر- عرب 48)