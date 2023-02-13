الاحتلال يهدم منزلاً لعائلة بشير في جبل المكبر بالقدس

وطن: شرعت جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم الاثنين، بهدم منزل المواطن أدهم بشير، في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، وتمهد لهدم منزل والده.

وأصيب العشرات من أهالي حي بشير، بالاختناق والأعيرة المطاطية، خلال مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال بالتزامن مع عمليات الهدم.

وقال مهران بشير، إن العشرات من قوات الاحتلال حاصرت حي بشير وأطلقت صوب السكان قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان خلال تصديهم لآليات بلدية الاحتلال، واستخدمت القوات الكلاب البوليسية لقمعهم ومنعهم من الاقتراب من مكان الهدم.

وكانت محكمة الاحتلال أخطرت مساء يوم السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها.

وتعود هذه المنازل للمواطنين: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

المصدر: (صفا)