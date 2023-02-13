الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مدن مختلقة في الضفة الغربية عرف منهم:

-أيمن عدنان بشير - جبل المكبر القدس

-معتز أبو دياب- القدس

-أحمد طروة - القدس

-مصطفى نبيل القاق - القدس

-عز الدين رياض حمامرة -جبع جنين

-ساهر ابو جمال - منطقة الدوحة بيت لحم

-شهلة النجار والدة الشهيد مجاهد النجار - سلواد رام الله

-خالد النجار شقيق الشهيد مجاهد النجار - سلواد رام الله

-احمد محمد شريتح - المزرعة الغربية رام الله

-اسامة الطويل - نابلس

عمر الطويل - نابلس

عبد الكامل جوري - نابلس

وادعى الاحتلال ان كلا من اسامة الطويل وعبد الكامل جوري الذين اعتقلهما خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم نفذا عميلة اطلاق نار على حاجز عسكري بالقرب من منطقة دير شرف وأدت لمقتل مستوطن قبل 4 شهور.