الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة مع استمرار الأجواء الباردة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بعد غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر خلال والأيام المقبلة.