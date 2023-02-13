نابلس تشتبك حتى الفجر

وطن: اقتحمت قوات الإحتلال مدينة نابلس من عدة محاور فجر اليوم الاثنين .

وافادت مصادر محلية بأن قوات خاصة اقتحمت وسط مدينة نابلس.

ولفتت ان قوات الاحتلال الخاصة تحاصر عمارة سكنية قرب مصنع الارز وسط مدينة نابلس وسط اشبتاكات مسلحة مع المقاومة هناك.

وقالت كتائب شهداء الأقصى أن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة إسرائيلية بالقرب من مدرسة الكندي بالبلدة القديمة بنابلس، وفتحوا النار باتجاهها.

ولفتت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال معززة اقتحمت المكان مصحوبة بالطائرات المسيرة، وقد تعمدت اليات الاحتلال تدمير مركبات المواطنين.

ولفتت ان قوات الاحتلال اطلقت عدة صواريخ "انيرجا" على المكان المحاصر، حيث لا تزال الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال تدور وبشكل عنيف.

واكدت المصادر المحلية انهم شاهدوا العديد من الاصابات في صفوف قوات الاحتلال، وان سيارات اسعاف تابعة للاحتلال كانت ترافق قوات الاحتلال.

وقال الهلال الأحمر ان قوات الاحتلال تمنع سيارة إسعاف الهلال من الوصول إلى مكان الإصابة قرب المجمع الغربي في نابلس.