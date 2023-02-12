الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لثلاثة أسرى

وطن: جددت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري لثلاثة أسرى من محافظ جنين.

وقالت وفاء جرار زوجة الأسير عبد الجبار جرار: "إن الاحتلال جدد له الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور إداريا في الوقت الذي كان يجهز للإفراج عنه من سجن مجدو، حيث تعمدت إدارة مصلحة السجون بتأخير تبليغه بتجديد الاعتقال الإداري للتنغيص عليه وكسر فرحته".

وأضافت جرار "هذه المرة الثالثة التي يتم التجديد له وأمضى سنة كاملة في سجون الاحتلال إدارياً في الاعتقال السابق لهذا، وأمضى في معتقلات الاحتلال ما يقارب 15 عاماً".

وفي السياق، جدد الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور للمرة الثانية للأسير أحمد موسى خليل (62 عاماً)، وسبق وأن اعتقل لمدة 9 سنوات بتهمة الانتماء لكتائب القسام إبان معركة مخيم جنين عام 2002 وهو شقيق الشهيد القسامي محمود موسى ووالد زوجة الأسير زكريا الزبيدي.

كما مدد الاحتلال اعتقال الأسير أواب يعاقبه من بلدة كفر راعي لمدة 5 شهور إدارياً للمرة الثالثة على التوالي حيث كان التمديد الأول مدة 6 شهور والثاني 5 شهور وهو أسير سابق أمضى 30 شهر في سجون الاحتلال.

المصدر: (صفا)