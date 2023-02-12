فوزان لقطبي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن: وضع مانشستر سيتي مشاكله خلف ظهره، ليحقق فوزا سهلاً على ضيفه أستون فيلا بثلاثية لهدف مساء الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف السيتي رودري في الدقيقة الرابعة، وإلكاي جوندوجان بالدقيقة 39، ورياض محرز في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما سجل أولي واتكينز هدف فيلا الوحيد بالدقيقة 61.

واستعاد مانشستر سيتي المركز الثاني بهذا الفوز، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر أرسنال إلى 3 نقاط، ومتقدمًا بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد، فيما استقر رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدوره، تغلب مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد بهدفين دون رد على ملعب "إيلاند رود"، وسجل ثنائية مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 80، وأليخاندرو جارناتشو بالدقيقة 85.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة بالمركز 17.