الاحتلال يصادق على قانون لإلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة

وطن: صادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون لإلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.

جاء ذلك فيما يبحث (الكابينيت) الإسرائيلي، مساء اليوم، استكمال مخططات لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، والمصادقة على خطط للتوسع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

ويأتي قانون إلغاء إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة تمهيدا لإعادة المستوطنين إليها، بعد أن تم تفكيكها، وهي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".

وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يصبح نافذا حال التصويت عليه بثلاث قراءات.

ويهدف مشروع القانون إلى "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمستوطنين في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".

المصدر: (عرب 48)