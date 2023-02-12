الهلال الاحمر: 71 إصابة خلال مواجهات في جامعة القدس ببلدة أبو ديس

وطن: أصيب العشرات من طلاب جامعة القدس اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة ببلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها من متطوعي جامعة القدس تعاملت مع (71) إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام أبواب الجامعة.

وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع كل الإصابات ميدانيا، ومنها (4) إصابات بالأعيرة المطاطية، (59) إصابة اختناق بالغاز ، (8) إصابات بالحروق.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال مساء اليوم في قرية العيسوية وبلدة الرام بالقدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المدمع صوب السكان.

وداهمت قوات الاحتلال مساء اليوم منزل عائلة الشهيد وديع أبو رموز في بلدة سلوان، وأزالت صور الشهيد وأعلام فلسطين من محيط المنزل.