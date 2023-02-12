المالكي: التوافق على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم المساعي الفلسطينية

وطن: أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه تم التوافق خلال مؤتمر القدس "صمود وتنمية" المنعقد في الجامعة العربية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي له على هامش أعمال المؤتمر الذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، إنه تم التوافق أيضا على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار الجامعة العربية لدعم المشاريع الصغيرة والهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس ولمواجهة سياسات الاحتلال الهادفة لتقويض وجودهم في المدينة المقدسة.

وأكد أن مؤتمر دعم صمود القدس هو تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس، مضيفا أن هذا المؤتمر هو أول مخرجات القمة العربية في الجزائر التي تم ترجمتها إلى إجراء عملي على الأرض.

وأكد المالكي أن "هذا المؤتمر يشكل عبر جلسات هامة أساسها قانونية وتنموية، تنعقد بشكل موازٍ للاستماع إلى العديد من المداخلات الهامة التي سوف تثري النقاش من جهة، وتسلط الضوء على تفاصيل حياة المقدسيين وما تعانيه المدينة من جهة أخرى، وما هو مطلوب منا جميعا كأبناء هذه الأمة العربية للتحرك من أجل حماية هذه المدينة ومن أجل الحفاظ على هويتها وشخصيتها وتراثها وحضارتها وبعدها الإسلامي المسيحي بكل أشكاله".

وقال إن هذا المؤتمر "سيخرج ببيان سياسي تم التوافق عليه من قبل كل الدول والفعاليات التي شاركت وسيتم تعميمه وتوزيعه لاحقا، كما سيخرج المؤتمر بتوصية بتشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم مساعي دولة فلسطين في آليات العدالة الدولية، حيث إن فلسطين بحاجة إلى كل الإسناد والدعم العربي في إطاره القانوني، لأن المعركة التي تخوضها دولة فلسطين ليست فقط معركة الوجود والصمود على أرض دولة فلسطين من قبل أبنائها، وإنما هي معركة المسار الدبلوماسي السياسي القانوني الذي نخوضه بكل قوة وبسالة ونحقق فيه العديد من الإنجازات".

وأضاف: "حققنا إنجازا مهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت قرارا بطلب من محكمة العدل الدولية حول طبيعة النظام الذي وضعته "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد مرور 55 عاما من احتلالها لهذه الأرض الفلسطينية، وكيف يمكن تفسيره، وهل ذلك الاحتلال قانوني، وطبيعة ذلك النظام الذي تم وضعه، وهل هو نظام احتلالي فقط أم نظام إحلالي استعماري، أم هو نظام فصل عنصري أم جميعها".

وأوضح أن هذا "الرأي الاستشاري سوف يعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الانتهاء من تداوله وإقراره في محكمة العدل الدولية"، مضيفا "أننا بحاجة إلى كل الإمكانيات والخبرات القانونية العربية لمساعدة الفريق الفلسطيني الذي سوف يتابع هذا الملف في محكمة العدل الدولية".

وأعرب المالكي عن أمله بأن يكون هناك اهتمام كبير بحزمة المشاريع التي وزعت والتي سوف يتم توزيعها في الجلسات المخصصة للمسار الاقتصادي التنموي، من أجل أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بالأهمية المطلوبة لتعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على بقائهم.