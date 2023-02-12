استشهاد الطفل قصي واكد برصاص الاحتلال في جنين

وطن: اعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل قصي رضوان واكد (١٤ عاماً) في مدينة جنين.

وقالت وزارة الصحة ان الطفل واكد استشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين.

وأصيب ظهر اليوم 3 شبان، اليوم الأحد، بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات لاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة ان ثلاث إصابات في منطقة البطن وصفت بالخطيرة، وصلت مستشفى جنين الحكومي وابن سينا .

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، ما أدى الى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأعلنت سرايا القدس "كتيبة جنين"، وكتائب القسام، وكتائب شهداء الأقصى عن تصدي مقاوميها بالرصاص والقنابل المحلية لقوات الاحتلال، وخوضهم اشتباكات عنيفة منذ لحظة اقتحام المخيم.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير زكريا الزبيدي في منطقة "الجابريات " قرب المخيم، واعتقلت شقيقه جبريل.