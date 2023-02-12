منتخب الفروسية يحرز 8 ميداليات في نهائيات الدوري العربي لقفز الحواجز

وطن: فرض المنتخب الوطني للفروسية حضوره بشكل قوي في نهائيات بطولة الدوري العربي لقفز الحواجز، المقامة في الشارقة بدولة الإمارات.

واستطاع منتخبنا في أولى الجولات من تحقيق المركز الثاني بمنافسات الأشبال، بعد أن حصد أربع ميداليات فضية، جاءت من خلال ليان أبو غربية، وآدم ادكيدك، وياسمين صرمة، وإلهام طاهر.

وفي منافسات الشباب، حقق منتخبنا المركز الثالث بأربعة برونزيات توج بها كل من فارس العزوني، وعمر الحاج، وعلي صرمة، وإيهاب جبارة.

وتألق الفارس طارق أيوب بمنافسات فئة النجمتين، بعد أن حل ثانياً، حيث شهدت هذه الفئة مشاركة 111 فارساً، وبحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم.

ومن المقرر أن تستكمل المنافسات اليوم الأحد، حيث ستقام الجولة الأخيرة من النهائيات لكافة الفئات.