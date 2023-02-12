معاناة الأسرى في السجون تتحول لضغوط نفسية على عائلاتهم

وطن: على صفيح ساخن يبقى أهالي الأسرى في سجون الاحتلال يترقبون أخبار أبنائهم وأحوالهم ساعة بساعة، بالتزامن مع تنكيل مستمر تمارسه إدارة مصلحة السجون ضدهم، فكيف الحال لو كان الأسير مريضاً أو طفلاً، إذ تزداد بذلك وطأة الضغوط النفسية التي يشعرون بها.

ليس أسيراً واحداً بل خمسة من عائلة أبو حميد من مخيم الأمعري في مدينة رام الله يقبعون في سجون الاحتلال، وهم ناصر الذي استشهد مؤخراً ويحتجز الاحتلال جثمانه، ونصر وشريف ومحمد وإسلام، ما يعرض أفراد العائلة خارج السجون لضغوط نفسية كبيرة، تقول شقيقتهم عُلا أبو حميد لـ"وطن":" عام كامل ونحن نتعرض لضغوط نفسية صعبة إذ كنا نتابع الحالة الصحية لأخي ناصر خاصة الفترة الأخيرة من حياته، لم نكن نترك الهاتف وكنا نتوقع استشهاده مع كل اتصال".

لم تتوقف هذه الضغوط باستشهاد ناصر (50 عاماً) بل زادت بسبب احتجاز جثمانه وعدم السماح لعائلته بدفنه ومضاعفة التنكيل بعائلته، تضيف عُلا أبو حميد:" لا أعرف ما الذي حصل لسلطات الاحتلال بعد استشهاد ناصر، اعتقلوا أخي جهاد (33 عاماً) ليصبح عددهم ستة في سجون الاحتلال، وصاروا يحتجزوننا أكثر عند الحواجز، كما أن سلطات الاحتلال تحرم والدتي من زيارة أشقائي، فمشقة الوصول لبعض السجون قد تصل لأربع ساعات وهذا يفوق قدرة تحملها".

تعتبر والدة ناصر أبو حميد (73 عاماً) اسماً فلسطينياً بارزاً في الصبر والتحمل ويطلق عليها "خنساء فلسطين" إذ استشهد لها ابنين هما ناصر وعبد المنعم ولها خمسة أبناء في السجون من أصل عشرة، تقول ابنتها عُلا:"إن محبة الناس تخفف عن والدتي كثيراً، ولم أقصد منزلها يوماً إلا وجدت المحبين والداعمين من أبناء شعبنا العظيم من كل المحافظات والمدن".

يتعاظم قلق أهالي الأسرى إذا كان أبناؤهم من الأسرى الأطفال، بالدموع تروي وجعها ختام أبو كميل والدة الأسير الطفل جواد أبو كميل (17 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين لـ"وطن": " كان يعمل ويعتني بي خاصة إني مريضة بالسكري والضغط، كان عطوفاً للغاية، وأنا أوكل أمري لله، خاصة إني دائمة التفكير به: هل هو جائع يا ترى؟ هل يشعر بالبرد؟ ".

يحظى أصغر أبناء العائلة عادة بالدلال والرعاية العالية، لكن جواد أبو كميل وهو أصغر أشقائه يعاني من حصوة في الكلى ويحتاج لعملية تفتيت لم يسمح بها الاحتلال، وقد حوله للاعتقال الإداري وهو مريض بالربو.

ليس ذوو الأسير وحدهم من يشعرون بالقلق حيال أبنائهم، فالأسير نفسه يتحمل عبئاً نفسياً كبيراً ويحاول تخفيف قلق عائلته رغم الإنهاك النفسي والجسدي الذي يشعر به.

ويروي المحرر بلال عودة (18 عاماً في السجن) تجربته لـ "وطن" قائلا "إن الأسير يحاول أن يخفف عن عائلته خلال الزيارات وأن يطمئنهم دائماً أنه بخير، ويطالبهم بعدم المجيء لكل الزيارات، لتخفيف عبء الزيارة التي تستغرق ساعات طويلة فيما لا تستمر أكثر من أربعين دقيقة.



ويضيف:" عندما كنت أسيراً حرصت على ابتسامتي وتماسكي أمام عائلتي أثناء الزيارة".