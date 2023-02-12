قد تتضاعف.. 30 ألفاً حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وطن: تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا 30 ألفاً، مع تراجع الآمال في العثور على ناجين على الرغم من إنقاذ بعض الأشخاص بعد 140 ساعة قضوها تحت الأنقاض واستمرار عمليات البحث المتواصلة، في ظل أوضاع أمنية صعبة وطقس شديد البرودة في البلدين.

ويبذل المسعفون وفرق الإنقاذ الدولية المشاركة جهوداً مضنية لسحب أحياء من تحت أنقاض المباني وبينهم أطفال، حتى بعد مرور 6 أيام على الكارثة وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو، الأحد، إنه ليس من الإنصاف تماماً اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت 30 ألفاً "ستتضاعف" .

وزار غريفيث، في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7,8 درجات الذي وقع الإثنين وقال: "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، وأضاف "لم نبدأ فعلياً تعداد القتلى بعد".