وسط ترقب وقلق الاهالي .. الاحتلال ينوي تنفيذ مجزرة هدم في جبل المكبر

وطن:أطلق نشطاء مقدسييون دعوات للتواجد والرباط في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، اليوم الاحد، للتصدي لمجزرة الهدم بعد إبلاغ سلطات الاحتلال عدة منازل بضرورة إخلائها لأنها ستعمل على هدمها.

وأخطرت محكمة الاحتلال مساء السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، تمهيدا لهدمها.

وطالبت قوات الاحتلال في القدس المحتلة أصحاب خمسة منازل في جبل المكبر بضرورة إخلائها تمهيدا لهدمها اليوم الأحد.

كما أفاد محامي عائلات جبل المكبر رائد بشير أن الاحتلال أخطر بإخلاء 5 منازل في البلدة تمهيداً لهدمها الأحد، تعود للمواطنين: إبراهيم بشير وأدهم بشير وزيد بشير وعثمان عويسات وإيهاب الحصيني، لافتا إلى أن المواطن الحصيني الذي بدأ بإخلاء منزله بالفعل.

وتشهد بلدة جبل المكبر التي يسكنها أكثر من 21 ألف فلسطيني واعتقل العشرات من أبنائها، مواجهات يومية مع قوات الاحتلال التي تستهدف منازل المواطنين بقنابل الغاز والرصاص.

وحسب لجنة المتابعة في جبل المكبر فإن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل سلطات الاحتلال.

وتخطط بلدية الاحتلال لهدم 800 وحدة سكنية في جبل المكبر، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات.