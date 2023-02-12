ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا الى 88 شخصا

وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن عدد الضحايا من الفلسطينيين جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 88 شخصا بعد أن اكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى وفاة المرحوم حميد سليم وعائلته التي تضم زوجته سهام دبور وابنته نسرين وحفيدتهم وحفيدهم ، وعدد العائله ٥ أفراد، وان وفاتهم كانت في مدينة انطاكيا من جراء الزلزال المدمر .

واكد السفير الديك ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع الاسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.