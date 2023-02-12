للمرة الثالثة هذا الأسبوع.. أمريكا تسقط "جسما مجهولا" فوق كندا

وطن: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، إن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت "جسما مجهولا" فوق المجال الجوي الكندي بناء على أوامره.

ووصفت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، السبت، شكل الجسم المجهول بأنه كان "أسطوانيًا" وأصغر من المنطاد الصيني الذي يُشتبه بأنه كان لأغراض التجسس، وأسقط نهاية الأسبوع الماضي.

وتابعت أناند في مؤتمر صحفي مساء السبت: "كان الجسم يطير على ارتفاع حوالي 40 ألف قدم، ودخل بشكل غير قانوني المجال الجوي الكندي وشكل تهديدًا لسلامة الطيران المدني"، مضيفة: "تم إسقاط الجسم على بعد 100 ميل تقريبًا من الحدود بين كندا والولايات المتحدة فوق الأراضي الكندية في وسط يوكون".

ويشار إلى أن الجسم الذي تم إسقاطه السبت هو الثالث خلال أسبوع تسقط فيه طائرات أمريكية جسما في المجال الجوي لأمريكا الشمالية، وتأتي حادثة السبت في أعقاب إسقاط جسم آخر غير معروف يوم الجمعة فوق ألاسكا، وإسقاط منطاد المراقبة الصيني المشتبه به في الـ4 من فبراير/ شباط الجاري من قبل طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-22.