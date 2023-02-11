"عرين الاسود" يدعو لنبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف لمواجهة حكومة الاحتلال

وطن: دعت مجموعات "عرين الاسود" شعبنا الى نبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف والوقوف سداً منيعاً أمام حكومة الاحتلال "الغوغائية الهوجاء".

وخاطبت "العرين" الاحتلال في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت "تقدموا فنحن في شوقٍ كبير لملاقاتكم ومتعطشين جداً لضرب اعناقكم والدعس على رؤوس جنودكم الجبناء".

ووجهت التحية لأبطال القدس حُماة الحرم وأسود الله في كل شبر من أرض فلسطين، وللشهيد حسن قراقع "الأسد الهصور" الذي خطّط وانتظر وتمكّن ، فنفّذ وضرب وأوجع .

وتوعدت دولة الاحتلال بأنها ستجد "عرين الاسود" في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وعارة والناصرة وأم الفحم والنقب.

وفيما يلي نص البيان

سم الله الرحمن الرحيم

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

صدق الله العظيم

تمخّضت حكومة الإحتلال فولدت اسوأ من وجوه قيادتهم ، إفرازات صهيونية بحتة و مقززة وفي مقدمتها بن غفير الوجه الحقيقي للصهيونية العالمية

يقف بن غفير ليلوّح بتهديداته ومن خلفه حكومة الأرعن نتنياهو بالتضييق على ابناء شعبنا الفلسطيني وشن عمليات عسكرية واسعة في كل المناطق . ورسالتنا لهم :-

تقدموا فنحن في شوقٍ كبير لملاقاتكم ومتعطشين جداً لضرب اعناقكم والدعس على رؤوس جنودكم الجبناء .

ولأجل ما مضى اليه العزيزي والحوح والفاروق والعموري والزبيدي وعلقم والتميمي وقراقع وخازم وحمارشة وابو ليلى وصوف وكل من لبى نداء الجهاد سنمضي لله رافعين راية التوحيد عاقدين النية أن نلاقيه جل في علاه كما أراد لنا أن نكون أسود الله لا نخشى الردى .

أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد :-

كلنا ثقة بكم فلتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الصهاينة وندعوكم لنبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف والوقوف سداً منيعاً أمام هذه الحكومة الغوغائية الهوجاء التي فقدت أمن مواطنيها منذ أن تولّت مسؤوليتها بقيادة دولة الإحتلال ، لقد كان لأبطالنا في كل الميادين بالغ الأثر في إضعاف هذه الحكومة ، ومن هنا نتوجه بالتحية لأبطال القدس حُماة الحرم وأسود الله في كل شبر من أرض فلسطين ، للشهيد حسن قراقع ذلك الأسد الهصور الذي خطّط وانتظر وتمكّن ، فنفّذ وضرب وأوجع .

وهذا وعدٌ منا يا حكومة الجرذان ، ستجدون عرين الأسود في العيساوية ، وفي الطور و جبل المكبر وفي سلوان ، في ابو ديس والعيزرية وعناتا ومخيم شعفاط وحزما وبيت لحم ، سيخرج أسودنا من عرين مخيم الدهيشة وقلنديا والجلزون ،

فخلايا العرين ممتدة من جبال النار لجبال الخليل ورام الله وبيت لحم وقلقيلية واريحا وطولكرم وسلفيت وفي جنين القسام وطوباس ،

قلنا لكم يا دولة الاحتلال بأنكم ستجدوننا في عقر داركم ، فأسودنا في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وعارة والناصرة وأم الفحم والنقب سيخرجون لكم ضاربين موجعين هادمين لأمنكم وأمانكم .

نسبقكم بخطوات ، نعمل بصمت وجنودنا مجهولون ،

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

صدق الله العظيم

إخوتكم مجموعات عرين الأسود