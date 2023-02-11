ريال مدريد يسحق الهلال السعودي بخماسية ويتوج بكأس العالم للأندية

وطن: توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه اليوم السبت 11/3/2023 على الهلال السعودي 5-3 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في المغرب.

وعلى ملعب مولاي عبد الله في الرباط، حسم ريال مدريد مباراته أمام الهلال السعودي بخماسية كاملة، وعزز رقمه القياسي بإحراز لقبه الخامس في المسابقة، قبل فترة حاسمة من الموسم ستشهد منافسة شرسة على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

ولم يستطع نادي الهلال الصمود أمام الهجوم القوي للنادي الملكي، ورغم تسجيل 3 أهداف إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق البطولة وكتابة إنجاز جديد في تاريخ المشاركات العربية في "الموندياليتو".

وافتتح بطل أوروبا التسجيل بواسطة فينيسيوس في الدقيقة 13، وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف فالفيردي الهدف الثاني. لكن موسى ماريغا أعاد الهلال إلى المباراة بعد بداية صعبة بتقليص الفارق في الدقيقة 26.

ووجد الهلال نفسه في موقف صعب عندما اهتزت شباكه مرتين في غضون أربع دقائق من الشوط الثاني.

وجعل كريم بنزيمة النتيجة 3-1 في الدقيقة 54 قبل أن يهز فالفيردي الشباك مرة أخرى.

ولكن بعد ذلك بخمس دقائق قلص لوسيانو فييتو الفارق للهلال بشكل رائع.

وأعاد فينيسيوس تفوق ريال مدريد بفارق ثلاثة أهداف في الدقيقة 69 غير أن فييتو سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث في البطولة قبل 11 دقيقة من النهاية.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.

وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر عشر نسخ بينما جاءت انتصارات أميركا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.

وشق الهلال طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية عبر فوزه المستحق على فلامنغو البرازيلي 3-2 في المربع الذهبي بعد أن بدأ مشواره بفوز ماراثوني على الوداد المغربي 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية، فيما بدأ الريال مسيرته من الدور نصف النهائي مباشرة، ونجح في تخطي الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسبق للنادي الملكي المتوج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، أن حصد لقب المونديال أربع مرات من قبل في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 في الوقت الذي أصبح فيه الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي، وكذلك بات ثالث فريق آسيوي يبلغ هذه المحطة بعد العين وكاشيما إنتلرز الياباني.