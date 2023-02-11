حراك المعلمين الموحد: الإضراب مستمر غداً

وطن: جدد حراك المعلمين الموحد دعوته الى كافة المعلمين بالاستمرار في اضرابهم غدا الأحد.

كما دعا الجميع للاعتصام أمام كل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في تمام الساعة 10 صباحاً.

وكان الحراك قد أعلن مطلع الشهر الحالي الدخول في إضراب لجميع المراحل الدراسية دون استثناء، وعلى رأسها الثانوية العامة (التوجيهي) احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاقية أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والمؤسسات المختصة بالشأن التربوي، وشخصيات تربوية ونقابية وأكاديمية، وفعاليات وطنية، والمجلس المركزي لأولياء الأمور بتاريخ 14 أيار 2022، تتضمن دمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات.