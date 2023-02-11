الاحتلال يعلن نيته إغلاق منزل عائلة الفتى محمود عليوات في سلوان

وطن: أعلن جيش الاحتلال نيته إغلاق منزل عائلة الفتى الجريح، محمود عليوات في بلدة سلوان بالقدس المحتلة في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأخطرت قوات الاحتلال مساء، السبت، العائلة بإخلاء المنزل، فيما أمهلتها للاستئناف على قرار الإغلاق.

وتتهم قوات الاحتلال الفتى عليوات بأنه نفذ عملية إطلاق نار في الحي ذاته ما أدى لإصابة مستوطن وضابط بجروح متفاوتة.

يذكر أن الفتى عليوات وما يزال يرقد في مستشفى "هداسا" بوضع صحي صعب.

المصدر: (عرب48)