مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في الخليل ونابلس وسلفيت

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين بالحجارة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، هاجموا مركبات المواطنين على "الطريق الالتفافي 60"، ورشقوها بالحجارة، ما تسبب بتضرر عدد منها، عرف من أصحابها المواطن دحام أبو عرام حيث تحطم زجاج مركبته الأمامي وتضرر هيكلها.

كما هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين عند مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، رشقوا أكثر من 20 مركبة فلسطينية بالحجارة، أثناء مرورها على شارع نابلس-رام الله الرئيسي، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير.

وفي سلفيت، هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين بالحجارة على مدخل بلدة كفل حارس شمالا.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على مدخل البلدة.