تعادلان لأرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن: تعثر المتصدر فريق أرسنال للمباراة الثانية على التوالي، بالتعادل أمام ضيفه برينتفورد بهدف لمثله مساء السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال في الدقيقة 66، فيما تعادل إيفان توني لبرينتفورد بالدقيقة 74.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا التعادل إلى 51 نقطة في الصدارة، وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يواجه أستون فيلا مساء الأحد، فيما استقر برينتفورد عند 34 نقطة بالمركز الثامن.

وجاء تعادل أرسنال بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام إيفرتون، فيما يصطدم بمانشستر سيتي في الجولة المقبلة.

بدوره، تابع تشيلسي إهدار النقاط بتعادله للمباراة الثالثة تواليًا، وهذه المرة أمام مضيفه وستهام يونايتد بهدف لهدف.

وتقدم البرتغالي جواو فيليكس لتشيلسي في الدقيقة 16، وأدرك الإيطالي إميرسون بهدف التعادل لوستهام بالدقيقة 28.

وسقط تشيلسي صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليًا، بعد تعادله سلبًا أمام ليفربول، وفولهام في المرحلتين الماضيتين، علمًا بأنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة، في المقابل، فشل وستهام بإشراف مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في الفوز للمباراة الثانية تواليًا، بعد تعادله بهدف لمثله أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية، ليحتل المركز الخامس عشر مع 20 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز لبسيتر سيتي على توتنهام هوتسبير برباعية لهدف، ووولفرهامبتون على ساوثهامتون بهدفين لواحد، وفولهام على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد، وتعادل بورنموث مع نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله، وكريستال بالاس مع برايتون بنفس النتيجة.