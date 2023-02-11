دوري الأولى: التعادل يحسم قمة "السواحرة" و"عسكر"

وطن: حسم التعادل الإيجابي قمة مباريات الأسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" بين "السواحرة" و"مركز عسكر" التي جرت، مساء اليوم السبت، على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وافتتح قسام مرشود التسجيل لعسكر في الدقيقة 13، ورغم النقص العددي بعد طرد لاعبه أحمد الجياوي في الدقيقة 27، نجح "السواحرة" في معادلة النتيجة عن طريق نجمه زهير شعبان من ضربة جزاء، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 18 هدفا.

وبهذا التعادل، رفع "السواحرة" رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ليتوسع الفارق مع المتصدر "شباب العبيدية" إلى 6 نقاط. كما رفع "مركز عسكر" رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث.

وفي ختام مباريات الأسبوع السابع عشر، فاز "مركز طولكرم" على متذيل الترتيب "الكرمل" برباعية نظيفة، على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل. وسجل الأهداف كل من: بدر عودة، هيثم نافع، ومعن جمال "هدفان".

ورفع "مركز طولكرم" رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد "الكرمل" عند نقطة وحيدة حيث تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.