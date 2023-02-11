الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي

وطن: يواصل الأسير خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـسابع على التوالي.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير عدنان يواصل إضرابه رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق "الجلمة".

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

وحسب نادي الاسير، فان الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ.