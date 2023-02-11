تركيا تكشف أهوال الكارثة.. المنطقة اهتزت لدقيقتين و أكثر من 2000 هزة ارتدادية حصلت حتى الان

وطن: كشفت إدارة الكوارث التركية، اليوم السبت، أن البلاد تواجه كارثة تفوق بكثير ما تم توقعه، في حين تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.

وأضافت: نقوم بتحليل زلزالين حدثا في 6 شباط/فبراير، مدة الزلزال الأول 65 ثانية، وهذا الوقت الذي كان له تأثير مدمر، والثاني مدته 45 ثانية، والمنطقة اهتزت بشدة لمدة دقيقتين تقريباً".

وأكملت: أكثر من ألفي هزة ارتدادية حدثت حتى الآن وهي مستمرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو الرماد البركاني أو تسرب للنفط أو الغاز في مناطق الزلزال.

وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا، وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وأشارت الى أن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.

وفي السياق ذاته، ذكرت مفوضية اللاجئين ان عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و 300 ألف شخص في سوريا.

(المصدر- سكاي نيوز)