يتنافس فيها 18 مرشحا.. انطلاق انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

وطن: انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل.

وبلغت نسبة التصويت عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم 57%.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الغرف، فقد فتحت صناديق الاقتراع أمام 846 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وستغلق عند الساعة الرابعة مساء.

ويتنافس في هذه الانتخابات 18 مرشحا، لاختيار 11 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 2006، لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل.

وقد أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.