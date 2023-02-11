الاحتلال يعيق تحركات المواطنين وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

وطن: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحركات المواطنين، ونصبت حاجزا عسكريا جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي جنين ونابلس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، فيما اضطرت عشرات المركبات للانتظار ما تسبب بأزمة خانقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري، وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جبع ومسلية والزبابدة، كما نشرت قناصة داخل موقع معسكر "ترسلة" المخلاة، جنوب جنين.