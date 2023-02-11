اقتحام جبع وعناتا واطلاق نار نحو قوة للاحتلال

وطن: اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم السبت، بلدة جبع بمحافظة جنين، ونفذت عمليات دهم للعديد من المنازل وانتشرت فوق أسطح المنازل وفقا لما ذكرته مصادر محلية.

واشارت الى ان عملية اطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق المدينة وسط اطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة الشاب وسام مسالمة.