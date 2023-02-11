وزير الاوقاف يعلن جمع 3.5 مليون شيقل لصالح منكوبي زلزال سوريا وتركيا

وطن: أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، أن حصيلة التبرعات التي تم جمعها بعد صلاة، الجمعة أمس، لصالح منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون شيقل.

وقال الشيخ البكري، أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، باشرت الأوقاف بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، بدأت أمس الجمعة، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة الجمعة تحت شعار "أغيثوهم".