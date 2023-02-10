ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 82

وطن: ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا إلى 82.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن عدد الضحايا ارتفع ليصل إلى 82 بعد أن اكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى وفاة السيدة فاتن غازي حسين صوالحة 48 عاما، وابنتها 21 عاما في مدينة انطاكيا إثر الزلزال المدمر في تركيا.

واكد السفير الديك ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع الاسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.