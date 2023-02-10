الاف المواطنين يقدمون التهنئة لكتلة المستقبل الفائزة في انتخابات غرفة تجارة الخليل

رام الله – وطن: قدم أكثر من 20 ألف مواطن مساء اليوم الجمعة التهاني لكتلة المستقبل بعد فوزها في انتخابات غرفة تجارة الخليل.

وقال مراسل وطن ان الاف المواطنين بينهم رجال الاعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والمدنية توافدوا الى قاعة رابطة الجامعيين في الخليل لتقديم التهاني لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بمناسبة انتخابه للمرة الثانية.

وحققت كتلة المستقبل برئاسة رجل الاعمال عبده ادريس فوزاً كبيرا في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل للمرة الثانية على التوالي، وحصدت 12 مقعدا، فيما حصلت كتلة العطاء على مقعد واحد، وحقق عبده على أعلى أصوات من بين المرشحين.

ويعكس تجديد الثقة بكتلة المستقبل، نجاحها في الدورة الأولى التي قادت فيها الغرفة التجارية، وتحقيقها إنجازات هامة خلالها لمجتمع التجار ورجال الأعمال في المحافظة.

وولد إدريس في مدينة الخليل من العام 1974م، وهو يشغل منصب المدير العام لشركة عبده لخدمات التأمين والاستثمار، وكذلك منصب العضوية في مجلس ادارة الشركة التقنية الحديثة لصناعة الطوب والباطون الجاهز في الاردن وهو شريك فيها.

كما يشغل عبده عضوية مجلس الإدارة في شركة رمال لخدمات النقل الثقيل في الاردن وهو شريك فيها أيضا، وعضو الهيئة العامة لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني منذ العام 2006.