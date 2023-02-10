الاحتلال يغلق أحد الحواجز المؤدية لتل الرميدة وسط الخليل ويحتجز المواطنين

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، المواطنين على أحد الحواجز المؤدية إلى منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان عماد أبو شمسية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المسمى "ايتمار" المؤدي إلى تل الرميدة، ومنعت الأهالي من الوصول إلى منازلهم.

وأضاف أبو شمسية، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية بالآونة الأخيرة على الحواجز، وتخضع سكان المنطقة لعمليات التفتيش والاحتجاز، وتعرقل عملية خروج المواطنين من منازلهم أو العودة إليها.