تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 20.213 شخصا

وطن: أعلن وزير الصحة التركي ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 20.213 والجرحى إلى 80.012

وافاد وزير الصحة التركي بان أنطاكيا هي أكثر الولايات المتضررة من الزلزال

من جانبها افادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بوقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفا و780 شخصا من المتضررين من الولايات الـ10 المنكوبة.

وذكرت أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، والهلال الأحمر أرسلا 137 ألفا و973 خيمة ومليونا و507 آلاف و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، ونصب 97 ألفا و973 خيمة عائلية حتى الآن.