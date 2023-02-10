مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

وطن: قُتل محمد عبد الحليم جبالي وتد (40 عاما)، وأصيب شاب آخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جت المثلث، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الضحية توفي إثر إصابته بجروح حرجة من جراء تعرضه لإطلاق نار وسط البلدة، فيما أصيب الشاب الآخر عن طريق الخطأ خلال تواجده في مكان الجريمة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما متأثرا بجروحه.

وفتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جسر الزرقاء، أصيب شاب (21 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدخل البلدة، مساء الجمعة.