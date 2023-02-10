الحرس الثوري: "إسرائيل" تلقت الرد الموجع المناسب على هجماتها الفاشلة في إيران

وطن: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن "إسرائيل" تلقت ردودا موجعة على الهجمات الفاشلة في إيران، مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه الردود.

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من أن هجمات الإسرائيليين لم تكن ناجحة، إلا أنهم تلقوا ردودا موجعة.. وليست هناك ضرورة حاليا للإعلان عن تلك الردود.. ولكن سوف نشاهد ذلك في سلوكهم، خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "مصممون على الدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمن شعبنا، ولدينا كل الآليات اللازمة لذلك.. وقبل كل شيء لدينا الإرادة الكافية للدفاع عن بلدنا وليس لدينا خوف من العدو".

وأشار المتحدث إلى أن جزءا كبيرا من البيئة الإعلامية العالمية، يتأثر بالأخبار الكاذبة للصهاينة.

وتابع: "أعتقد أن القيادة المركزية الأمريكية، كانت أول جهة عسكرية تعلن رسميا عدم تورطها في الهجوم على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان في 28 يناير الماضي.. جوهر هذا الإعلان هو أنهم يخافون من عواقب مثل هذه الأفعال".

وتابع: "لا يوجد أي شك أو شبهة في أن الإسرائيليين هم أعداء، ويحاولون مهاجمة الأمن القومي الإيراني، من خلال العمليات التخريبية والاختراقات والاغتيالات".

ولفت إلى أن "جهود الإسرائيليين دائما ما تستهدف ضرب مراكز إيران الحساسة، التابعة لسلاح الجو، أو التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، والمراكز النووية".

وقال: "لكن حقيقة الأمر، في أنه، على الرغم من كل جهودهم لضربنا، فإنهم لم ينجحوا بالشكل الحقيقي".

وأضاف: "إيران بلد يبلغ عدد سكانه خمسة وثمانين مليون نسمة، وله جغرافيا شاسعة، وتحدث فيه أحداث طبيعية مختلفة بشكل يومي تماما كما هو الحال في جميع دول العالم".