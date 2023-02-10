حراك المعلمين يصعد احتجاجاته ويدعو للاعتصام امام مديريات التربية في المحافظات يوم الاحد

وطن: قال حراك المعلمين الموحد، اليوم الجمعة، إن نسبة الالتزام بالإضراب قد قاربت على 90% وما تبقى هم غير المثبتين أو بدلاء.

ودعا الحراك في بيان له إلى الاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الوطن المركزية من شمال فلسطين إلى جنوبها الأحد 12 فبراير 2023 الساعة العاشرة صباحًا، معتبرة أن ذلك بمثابة دعوة مفتوحة لأولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكل من يهمه مصلحة المعلم والتعليم.

وشدد الحراك على استمرار الإضراب مع التوجه والمغادرة الكيفية (في أي وقت يريده المعلم/ ة بعد إثبات الحضور) خلال هذا الأسبوع فقط.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في نهاية الأسبوع الحالي عن آلية الدوام خلال الأسبوع القادم؛ حيث سيعتمد على مدى إيجابية تعاطي الحكومة مع مطالب الحراك.

ولفت الحراك إلى أن القرارات تشمل جميع المراحل التعليمية بما فيها التوجيهي والأساسي؛ مطالبا بتحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام عبر مناشدة وسائل الإعلام والصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة هموم المعلمين.

وتتمثل مطالب حراك المعلمين الموحد بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، ونزول الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة إضافة إلى جدولة المتأخرات.

وبحسب الحراك فإنه لن يكون عودة للدوام ولا انتظام للحصص في أي مرحلة كانت إلا بتنفيذ هذه المطالب.