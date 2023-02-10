ناشط في الشعبية .. حسين قراقع الفدائي الشهيد وصاحب الموقف الوطني الصلب

وطن: أغلق موقع التواصل الاجتماعي الحساب الشخصي للشهيد حسين قراقع، بحيث لم يعد ممكنا الوصول اليه.

وعقب الاعلان عن استشهاد قراقع، كان الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون من حسابه العبارات والصور والمواقف الوطنية للشهيد، والترحم عليه والاشادة بعمليته الفدائية.

وارتقى حسين قراقع شهيدا في عملية الدهس في القد المحتلة التي نفذها اليوم الجمعة في حي "راموت" الاستيطاني المقام على اراضي الفلسطينيين المسلوبة في المدينة المقدسة.

ونعى الرفاق والاصدقاء حسين قراقع، مستذكرين صلابته وفدائيته ومواقفه الوطنية، وهو الأسير المحرر والجريح والفدائي الذي ارتقى فدائيا.

وحسين قراقع هو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجولة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ستجد نعي الرفاق له، ومواقفه الصلبة فلسطينيا وعربيا وقوميا، المنحازة للمقاومة، وهو الذي وضع على صورة الغلاف صورة الشهيدين باسل الاعرج ونزار بنات.

فعلى سبيل المثال شتجد منشورا للشهيد قراقع عقب عملية الشهيد عدي التميمي قال فيها

"جيش كامل .. بقوته وبعتادة ...

حاصر .. اقتحم .. جمع جنوده لأكثر من 15 يوماً ...

ولم يعثر على بطل مخيم شعفاط ...

ليبدأ البطل ويخطط من جديد ويعلم على من يدعى بأنه جيش لا يقهر للمرة الثانية ...

ثم يغادر إلى السماء قمراً ينير فلسTين بسيرته للأبد ...

حتى آخر أنفاسه مقبلًا غير مدبر☝????

المجد للمشتبك عدي التميمي حتى الرمق الأخير ...

هذا هو ايوب فلسطين

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون"

وفي بداية العام الجديد تذكر قراقع ابرز الاحداث التي وقعت في عام 2022 وتجدد حالة المقاومة والاشتباك في الضفة، والشهداء الذين دشنوا الاشتباك واسسوا له، واستذكر الشهداء الشيشاني والدخيل والمبسلط الذين تصادف ذكرى اغتيالهم الاولى قبل يومين.

كما نشر الشهيد قراقع بوسترا للشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي الذي اغتالهما جيش الاحتلال قرب بيت ريما .

كما نشر الشهيد صورا له في رحاب المسجد الاقصى مع علم الجبهة الشعبية واخرى على قميصه صورة لتشي جيفارا، وصورة اخرى جمعته بالشهيد نزار بنات.

كما نشر الشهيد اكثر من صورة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تحت وسم #دام_رعبك، وكذلك منشورات تدين العدوان على سوريا واليمن.

ونشر اصدقاء ورفاق الشهيد صوره خلال مشاركته في المسيرات والفعاليات الوطنية وفي مسيرات تشييع الشهداء، حيث نشر شقيق الشهيد ابراهيم داوود من بلدة دير غسانة صورة للشهيد قراقع وهو يشارك في حمل جثمان الشهيد عام 2015.